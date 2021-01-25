Полузащитник Квадво Асамоа близок к переходу в «Кальяри».

Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио в «Твиттере», ганский футболист в ближайшее время должно пройти медицинское обследование для перехода в новый клуб. Таким образом, Асамоа может вновь воссоединиться с Диего Годином и Раджой Наингалланом.

На данный момент 32-летний Квадво является свободным агентом. Последним клубом Асамоа был «Интер», который он покинул в октябре 2020 года.

После девятнадцати туров «Кальяри» занимает лишь восемнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, у идущего последним «Кротоне» на два очка меньше.