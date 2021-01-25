Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес в шаге от перехода в «Севилью».

Как сообщил журналист Фабрицо Романо в своём подкасте, клубы продолжают вести переговоры о переходе аргентинца, осталось уладить лишь последние детали, после чего соглашение будет достигнуто. В услугах Гомеса заинтересован лично спортивный директор «Севильи» Мончи.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Аталанта» планирует выручить с продажи 32-летнего Гомеса пятнадцать миллионов евро.

Гомес выступает за итальянский клуб с 2014 года, в нынешнем сезоне он сыграл шестнадцать матчей за «Аталанту», забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.