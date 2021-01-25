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25 Января 2021, 20:17,
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Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес в шаге от перехода в «Севилью».
Как сообщил журналист Фабрицо Романо в своём подкасте, клубы продолжают вести переговоры о переходе аргентинца, осталось уладить лишь последние детали, после чего соглашение будет достигнуто. В услугах Гомеса заинтересован лично спортивный директор «Севильи» Мончи.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Аталанта» планирует выручить с продажи 32-летнего Гомеса пятнадцать миллионов евро.
Гомес выступает за итальянский клуб с 2014 года, в нынешнем сезоне он сыграл шестнадцать матчей за «Аталанту», забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Севилья, Аталанта, Трансферы футбола - зима 2021, Алехандро Гомес
Возможно, и подменит Эн-Несири, о котором ходят активные слухи. В любом случае, там всё будет зависеть от него самого! Последний переход для игрока, возможно, топовый, так что желаю раскрыться ему там на полную.