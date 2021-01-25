​Джеко тренируется отдельно от команды из-за конфликта с Фонсекой

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25 Января 2021, 19:39,
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Нападающий «Ромы» Эдин Джеко имеет конфликт с главным тренером команды Паулу Фонсекой. В последней игре чемпионата против «Специи» Джеко не попал даже в заявку. Перед игрой португальский тренер сообщил об ушибе у боснийца, а после игры – вообще отказался отвечать на вопросы о футболисте.
Как сообщает Sky Sport Italia, в понедельник Джеко тренировался отдельно от остальной команды. Конфликт боснийского форварда с Паулу Фонсекой остаётся нерешённым.
В текущем сезоне Эдин Джеко провёл за «Рому» двадцать матчей в различных соревнованиях. На счету боснийского форварда восемь забитых голов и два результативных паса на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рома, Эдин Джеко, Паулу Фонсека
Никто не может быть выше тренера. Понимаю решение Фонсеки. Но, учитывая работоспособность Джеко и его профпригодность, в интересах клуба же уладить конфликт с футболистом окончательно.