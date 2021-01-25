​Джеко тренируется отдельно от команды из-за конфликта с Фонсекой

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко имеет конфликт с главным тренером команды Паулу Фонсекой. В последней игре чемпионата против «Специи» Джеко не попал даже в заявку. Перед игрой португальский тренер сообщил об ушибе у боснийца, а после игры – вообще отказался отвечать на вопросы о футболисте.

Как сообщает Sky Sport Italia, в понедельник Джеко тренировался отдельно от остальной команды. Конфликт боснийского форварда с Паулу Фонсекой остаётся нерешённым.

В текущем сезоне Эдин Джеко провёл за «Рому» двадцать матчей в различных соревнованиях. На счету боснийского форварда восемь забитых голов и два результативных паса на партнёров.