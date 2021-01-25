Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Арбитра, удалившего Конте, могут исключить из Серии А

25 Января 2021, 17:12,

Global Look Press

В концовке субботнего матча чемпионата Италии между «Удинезе» и «Интером» Антонио Конте получил красную карточку за несогласие с решением арбитра. В подтрибунном помещении конфликт продолжился, и едва не достиг физического контакта, о чём писали итальянские СМИ.

Антонио Конте могут дисквалифицировать на два матча, однако с санкциями может столкнуться и рефери Фабио Мареска, который тоже отвечал тренеру во время дискуссии. По данным La Gazzetta dello Sport, глава судейского корпуса Никола Риццоли отстранил Мареску от обслуживания матчей «Интера» и рассматривает возможность исключения этого арбитра из списка тех, кто работает в Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Фабио Мареска
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Комментарии (1)
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NOBODY
25 Января 2021, 17:14

А Конте от Серии А отстранят? )))

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