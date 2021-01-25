Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Кокорин выбрал номер в «Фиорентине» и дал интервью

25 Января 2021, 16:28,

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Пресс-служба «Фиорентины» продолжает максимально подробно освещать переход в клуб Александра Кокорина. По прилёту в Италию форвард уже даже успел дать первое интервью. Кокорин назвал Флоренцию лучшим городом в Европе, а также заявил, что постарается забить за «фиалок» много голов и помочь команде завоёвывать титулы.

Кокорин выбрал в «Фиорентине» номер 91.

 

В ближайшее время Александр Кокорин должен подписать с клубом Серии А контракт, но прежде ему предстоит пройти медицинское обследование. Ожидается, что первую тренировку в Италии форвард проведёт во вторник.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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