​Кокорин выбрал номер в «Фиорентине» и дал интервью

Пресс-служба «Фиорентины» продолжает максимально подробно освещать переход в клуб Александра Кокорина. По прилёту в Италию форвард уже даже успел дать первое интервью. Кокорин назвал Флоренцию лучшим городом в Европе, а также заявил, что постарается забить за «фиалок» много голов и помочь команде завоёвывать титулы.

Кокорин выбрал в «Фиорентине» номер 91.

В ближайшее время Александр Кокорин должен подписать с клубом Серии А контракт, но прежде ему предстоит пройти медицинское обследование. Ожидается, что первую тренировку в Италии форвард проведёт во вторник.