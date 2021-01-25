​Кокорин выбрал номер в «Фиорентине» и дал интервью

|
25 Января 2021, 16:28,
|
|
Пресс-служба «Фиорентины» продолжает максимально подробно освещать переход в клуб Александра Кокорина. По прилёту в Италию форвард уже даже успел дать первое интервью. Кокорин назвал Флоренцию лучшим городом в Европе, а также заявил, что постарается забить за «фиалок» много голов и помочь команде завоёвывать титулы.
Кокорин выбрал в «Фиорентине» номер 91.
KOKORIN |— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 25, 2021
"Ho scelto Firenze per la sua bellezza. Prenderò il 91" #ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/tKtdoDmGYr
В ближайшее время Александр Кокорин должен подписать с клубом Серии А контракт, но прежде ему предстоит пройти медицинское обследование. Ожидается, что первую тренировку в Италии форвард проведёт во вторник.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин