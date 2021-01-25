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​Кокорину проверяют сердце

25 Января 2021, 15:12,

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Александр Кокорин начал проходить обследование перед подписанием контракта с «Фиорентиной». Как сообщает журналист Вячеслав Короткин в своём Telegram-канале «Слава! – новости футбола», в настоящее время футболисту проверяют сердечно-сосудистую систему в Риме в одной из ведущих клиник этого направления.

Несколько лет назад игрок «Фиорентины» Давиде Астори умер из-за проблем с сердцем, и с тех пор клуб особенно внимательно проверяет новичков.

Во второй половине дня Кокорин пройдёт обследование уже в другой клинике. Если проблем выявлено не будет, российский форвард подпишет контракт во вторник.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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