​Кокорину проверяют сердце

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25 Января 2021, 15:12,
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Александр Кокорин начал проходить обследование перед подписанием контракта с «Фиорентиной». Как сообщает журналист Вячеслав Короткин в своём Telegram-канале «Слава! – новости футбола», в настоящее время футболисту проверяют сердечно-сосудистую систему в Риме в одной из ведущих клиник этого направления.
Несколько лет назад игрок «Фиорентины» Давиде Астори умер из-за проблем с сердцем, и с тех пор клуб особенно внимательно проверяет новичков.
Во второй половине дня Кокорин пройдёт обследование уже в другой клинике. Если проблем выявлено не будет, российский форвард подпишет контракт во вторник.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин