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​«Фиорентина» показала фото Кокорина в самолёте

25 Января 2021, 14:15,

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Александр Кокорин всё ближе к тому, чтобы стать полноценным футболистом «Фиорентины». Пресс-служба итальянского клуба опубликовала в Twitter фотографию, на которой Кокорин изображён в самолёте вместе с супругой Дарьей Валитовой и сыном. Очевидно, футболист летит во Флоренцию.

 

Кокорин должен подписать с «фиалками» контракт сроком на три с половиной года после прохождения медицинского обследования.

В нынешнем сезоне Александр Кокорин забил за «Спартак» два гола в десяти матчах чемпионата и Кубка России. В обоих случаях форвард забивал с одиннадцатиметровой отметки.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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