​«Фиорентина» показала фото Кокорина в самолёте

Александр Кокорин всё ближе к тому, чтобы стать полноценным футболистом «Фиорентины». Пресс-служба итальянского клуба опубликовала в Twitter фотографию, на которой Кокорин изображён в самолёте вместе с супругой Дарьей Валитовой и сыном. Очевидно, футболист летит во Флоренцию.

Кокорин должен подписать с «фиалками» контракт сроком на три с половиной года после прохождения медицинского обследования.

В нынешнем сезоне Александр Кокорин забил за «Спартак» два гола в десяти матчах чемпионата и Кубка России. В обоих случаях форвард забивал с одиннадцатиметровой отметки.