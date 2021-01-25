​«Фиорентина» показала фото Кокорина в самолёте

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25 Января 2021, 14:15,
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Александр Кокорин всё ближе к тому, чтобы стать полноценным футболистом «Фиорентины». Пресс-служба итальянского клуба опубликовала в Twitter фотографию, на которой Кокорин изображён в самолёте вместе с супругой Дарьей Валитовой и сыном. Очевидно, футболист летит во Флоренцию.
Stiamo arrivando! #ForzaViola #Fiorentina #Kokorin pic.twitter.com/NLs1xufGMt— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 25, 2021
Кокорин должен подписать с «фиалками» контракт сроком на три с половиной года после прохождения медицинского обследования.
В нынешнем сезоне Александр Кокорин забил за «Спартак» два гола в десяти матчах чемпионата и Кубка России. В обоих случаях форвард забивал с одиннадцатиметровой отметки.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин