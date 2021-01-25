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«Рома» предложила 12 млн евро за нападающего сборной Украины

25 Января 2021, 12:30,

Global Look Press

Форвард сборной Украины и бельгийского «Гента» Роман Яремчук может перебраться в итальянскую Серию А. Об этом рапортует издание Voetbal24.

Как сообщает источник, 25-летний нападающий попал в трансферный шорт-лист столичной «Ромы». Руководство римского клуба уже вступили в переговоры с коллегами из «Гента». «Волки» предложили бельгийцам 12 миллионов евро за переход Яремчука в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне украинский нападающий принял участие в 25 поединках, забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи.

После 19 туров «Рома» занимает третье место в Серии А.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Трансферы футбола - зима 2021, Роман Яремчук
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