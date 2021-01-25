Полузащитник Уэстон Маккенни может стать полноценным футболистом туринского «Ювентуса», рапортует в своем «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

22-летний игрок, правами на которого владеет гельзенкирхенский «Шальке», впечатлил тренерский штаб «старой синьоры». Напомним, что хавбек присоединился к итальянскому клубу на правах аренды в летнее трансферное окно.

Согласно данным источника, «Ювентус» готов выкупить Маккенни за 19 миллионов евро.

В текущем сезоне итальянской Серии А Уэстон провел 15 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.