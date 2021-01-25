Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Ювентус» готов выкупить Маккенни

25 Января 2021, 11:57,

Global Look Press

Полузащитник Уэстон Маккенни может стать полноценным футболистом туринского «Ювентуса», рапортует в своем «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

22-летний игрок, правами на которого владеет гельзенкирхенский «Шальке», впечатлил тренерский штаб «старой синьоры». Напомним, что хавбек присоединился к итальянскому клубу на правах аренды в летнее трансферное окно.

Согласно данным источника, «Ювентус» готов выкупить Маккенни за 19 миллионов евро.

В текущем сезоне итальянской Серии А Уэстон провел 15 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Трансферы футбола - зима 2021, Уэстон Маккенни
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
В РПЛ назревают глобальные перемены: сокращение количества клубов и два формата проведения турнира
В РПЛ назревают глобальные перемены: сокращение количества клубов и два формата проведения турнира
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола