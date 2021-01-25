«Ва-банк»: Ибрагимович кардинально сменил имидж

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25 Января 2021, 09:26,
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Шведский нападающий Златан Ибрагимович, выступающий за «Милан», сменил имидж. 39-летний скандинавский бомбардир побрился налысо. Он опубликовал фотографию в сторис своего «Инстаграма».
«Ва-банк», – подписал снимок футболист.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович принял участие в девяти поединках, записав на свой счет 12 забитых мячей (три - с пенальти) и одну результативную передачу.
После 19 сыгранных туров Серии А «россонери» набрали 43 балла и занимают первое место в турнирной таблице. «Милан» опережает идущий вторым «Интер» на два очка.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Златан Ибрагимович
Зря сбрил волосы уровень харизмы упал в несколько раз, похож не зека который только что вышел из тюрьмы....
Ему не идёт козлячья борода с усами..
ай.. ну ни дац ни взяц - железный феликс.. )))
Головка железного Феликса!
Супер! Хе-хе...