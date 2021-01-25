Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ва-банк»: Ибрагимович кардинально сменил имидж

25 Января 2021, 09:26,

Global Look Press

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, выступающий за «Милан», сменил имидж. 39-летний скандинавский бомбардир побрился налысо. Он опубликовал фотографию в сторис своего «Инстаграма».

«Ва-банк», – подписал снимок футболист.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович принял участие в девяти поединках, записав на свой счет 12 забитых мячей (три - с пенальти) и одну результативную передачу.

После 19 сыгранных туров Серии А «россонери» набрали 43 балла и занимают первое место в турнирной таблице. «Милан» опережает идущий вторым «Интер» на два очка.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович
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Комментарии (5)
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1
Misha_diablo_football
25 Января 2021, 12:00

Зря сбрил волосы уровень харизмы упал в несколько раз, похож не зека который только что вышел из тюрьмы....

0
Juve164
25 Января 2021, 11:45

Ему не идёт козлячья борода с усами..

2
ингерман
25 Января 2021, 11:08

ай.. ну ни дац ни взяц - железный феликс.. )))

1
Кар Карыч
25 Января 2021, 12:40

Головка железного Феликса!

2
Кар Карыч
25 Января 2021, 10:07

Супер! Хе-хе...

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