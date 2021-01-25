«Ва-банк»: Ибрагимович кардинально сменил имидж

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, выступающий за «Милан», сменил имидж. 39-летний скандинавский бомбардир побрился налысо. Он опубликовал фотографию в сторис своего «Инстаграма».

«Ва-банк», – подписал снимок футболист.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович принял участие в девяти поединках, записав на свой счет 12 забитых мячей (три - с пенальти) и одну результативную передачу.

После 19 сыгранных туров Серии А «россонери» набрали 43 балла и занимают первое место в турнирной таблице. «Милан» опережает идущий вторым «Интер» на два очка.