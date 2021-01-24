Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Пирло – о переходе Манджукича в «Милан»: «Это отличный нападающий»

24 Января 2021, 20:20,

twitter.com

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о переходе нападающего Марио Манджукича в «Милан».

«Это нормально, что «Милан» хочет подписывать сильных игроков. Я не знаю Манджукича, потому что мы не играли вместе в «Ювентусе», но он, конечно же, отличный нападающий. Марион оправдает доверие», - цитирует Пирло Football Italia.

Отметим, что Манджукич уже принял участие в одном матче «Милана», проведя на поле всего двадцать минут. Соглашение 34-летнего хорватского нападающего с «россонери» рассчитано до конца нынешнего сезона.

После девятнадцати туров «Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Андреа Пирло, Марио Манджукич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола