Пирло – о переходе Манджукича в «Милан»: «Это отличный нападающий»

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24 Января 2021, 20:20,
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о переходе нападающего Марио Манджукича в «Милан».
«Это нормально, что «Милан» хочет подписывать сильных игроков. Я не знаю Манджукича, потому что мы не играли вместе в «Ювентусе», но он, конечно же, отличный нападающий. Марион оправдает доверие», - цитирует Пирло Football Italia.
Отметим, что Манджукич уже принял участие в одном матче «Милана», проведя на поле всего двадцать минут. Соглашение 34-летнего хорватского нападающего с «россонери» рассчитано до конца нынешнего сезона.
После девятнадцати туров «Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Андреа Пирло, Марио Манджукич