Пирло – о переходе Манджукича в «Милан»: «Это отличный нападающий»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о переходе нападающего Марио Манджукича в «Милан».

«Это нормально, что «Милан» хочет подписывать сильных игроков. Я не знаю Манджукича, потому что мы не играли вместе в «Ювентусе», но он, конечно же, отличный нападающий. Марион оправдает доверие», - цитирует Пирло Football Italia.

Отметим, что Манджукич уже принял участие в одном матче «Милана», проведя на поле всего двадцать минут. Соглашение 34-летнего хорватского нападающего с «россонери» рассчитано до конца нынешнего сезона.

После девятнадцати туров «Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А.