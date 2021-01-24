Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​В Италии рассказали, на какой срок могут дисквалифицировать Конте

24 Января 2021, 13:18,

Global Look Press

Наставник «Интера» Антонио Конте рискует столкнуться с длительной дисквалификацией. В концовке субботнего матча против «Удинезе» (0:0) тренер получил красную карточку. На пресс-конференции Конте заявил, что у него возникли разногласия с рефери по поводу количества добавленного времени.

В Италии сообщали, что в подтрибунном помещении конфликт Конте и рефери продолжился. По данным La Gazzetta dello Sport, тренер «Интера» «почти столкнулся с судьей физически», но их разделили несколько футболистов. Отмечается, что Конте, скорее всего, дисквалифицируют на более длительный срок, чем на один матч.

В регламенте указано, что за такой инцидент дисквалификация может составить одну или несколько игр. В особо серьёзных случаях минимальный срок наказания измеряется четырьмя матчами.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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