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Конте назвал причину своего удаления

24 Января 2021, 00:23,

Global Look Press

Наставник «Интера» Антонио Конте назвал причину своего удаления. В концовке субботнего матча Серии А против «Удинезе» тренер получил красную карточку, выразив несогласие с решением арбитра.

«У нас возникли разногласия касательно количества добавленного времени. Мне казалось, что с учётом количества остановок четырёх минут было недостаточно. Судья дал мне жёлтую карточку, а затем решил удалить. Судья принимает решения, мы должны принимать их, даже если не согласны», - сказал Конте Sky Sport Italia.

«Интер» сыграл вничью в Удине (0:0) и не смог догнать «Милан» на вершине турнирной таблицы Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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