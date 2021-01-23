​Конте поругался с арбитром ещё и в подтрибунном помещении

Наставник «Интера» Антонио Конте получил красную карточку в концовке игры против «Удинезе». Удаление тренера связано с его недовольством действиями арбитра.

После получения красной карточки Конте отметился парой саркастических выкриков в адрес рефери Фабио Марески. Однако в подтрибунном помещении между тренером «Интера» и судьёй произошла ещё более неприятная перепалка, сообщает Sky Sport Italia. По её результатам удаление схлопотал ещё и начальник миланской команды Габриэле Ориали.

«Вы должны принять это, если не побеждаете», - сказал судья тренеру в ходе горячей беседы, по данным источника.