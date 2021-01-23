Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Конте удалили в матче с «Удинезе»

23 Января 2021, 22:39,

Global Look Press

В субботу вечером «Интер» мог догнать на вершине турнирной таблицы Серии А соседей из «Милана». «Россонери» проиграли «Аталанте» со счётом 0:3, однако «нерадзурри» тоже допустили осечку, не сумев обыграть на выезде «Удинезе». Игра завершилась нулевой ничьей.

На последних минутах наставник «Интера» Антонио Конте эмоционально выражал несогласие с действиями арбитра. Рефери сначала показал тренеру жёлтую карточку, но через пару мгновений достал из кармана уже красную карточку.

Во вторник «Интеру» предстоит провести четвертьфинальный матч Кубка Италии против «Милана». Дерби обещает получиться жарким.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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