«Интер» не смог забить «Удинезе»

В матче 19-го тура Серии А давно не побеждающий «Удинезе» играл против одного из фаворитов турнира, «Интера». «Нерадзурри» особо ничем не удивили и закономерно остались без забитых мячей - 0:0. Таким образом, «Интер» упустил отличный шанс настичь «Милан» на вершине таблицы. К тому же следующий матч вторая команда лиги проведет без своего главного тренера Антонио Конте, который в концовке наговорил на удаление.