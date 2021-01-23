«Интер» не смог забить «Удинезе»

|
23 Января 2021, 21:57,
|
|
В матче 19-го тура Серии А давно не побеждающий «Удинезе» играл против одного из фаворитов турнира, «Интера». «Нерадзурри» особо ничем не удивили и закономерно остались без забитых мячей - 0:0. Таким образом, «Интер» упустил отличный шанс настичь «Милан» на вершине таблицы. К тому же следующий матч вторая команда лиги проведет без своего главного тренера Антонио Конте, который в концовке наговорил на удаление.
Протокол игры
|Удинезе
|0:0
|Интер Милан
Муссо Хуан • Бекао Родриго • Бонифаци Кевин 62' ( Мандрагора Роландо ( 62') • Самир Каэтано • 37'Стрюгер-Ларсен Йенс 78' ( Нюйтинк Брэм ( 78') • Де Пауль Родриго • Арслан Толгай-Али 10' 33' ( Уолас Соуза ( 33') • Перейра Роберто • Зеегелаар Марвин 78' 78' ( Молина Науэль ( 78') • Ласанья Кевин • Делофеу Херард 62' ( Де Майо Себастьян ( 62')
Запасные: Оуведжан Томас • Гаспарини Мануэль • Макенго Жан-Виктор • Мичин Петар • Несторовски Илья • Скуффет Симоне
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро • 66'Хакими Ашраф • Барелла Николо • Брозович Марсело • Видаль Артуро 70' ( Сенси Стефано ( 70' ) • 83'Янг Эшли 70' ( Санчес Алексис ( 70') • Лукаку Ромелу • Мартинес Лаутаро 70' ( Перишич Иван ( 70')
Запасные: Паделли Даниэле • Дармиан Маттео • Гальярдини Роберто • Пинамонти Андреа • Раноккия Андреа • Раду Йонуц • Коларов Александар • Эриксен Кристиан
23 января. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Удинезе