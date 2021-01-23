Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Интер» не смог забить «Удинезе»

23 Января 2021, 21:57,

Global Look Press

В матче 19-го тура Серии А давно не побеждающий «Удинезе» играл против одного из фаворитов турнира, «Интера». «Нерадзурри» особо ничем не удивили и закономерно остались без забитых мячей - 0:0. Таким образом, «Интер» упустил отличный шанс настичь «Милан» на вершине таблицы. К тому же следующий матч вторая команда лиги проведет без своего главного тренера Антонио Конте, который в концовке наговорил на удаление.

Протокол игры  
Удинезе 0:0 Интер Милан
Муссо Хуан Бекао Родриго Бонифаци Кевин   62' (Мандрагора Роландо (   62') Самир Каэтано   37' Стрюгер-Ларсен Йенс   78' (Нюйтинк Брэм (   78') Де Пауль Родриго Арслан Толгай-Али   10'   33' (Уолас Соуза (   33') Перейра Роберто Зеегелаар Марвин   78'   78' (Молина Науэль (   78') Ласанья Кевин Делофеу Херард   62' (Де Майо Себастьян (   62')
Запасные: Оуведжан Томас Гаспарини Мануэль Макенго Жан-Виктор Мичин Петар Несторовски Илья Скуффет Симоне
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро   66' Хакими Ашраф Барелла Николо Брозович Марсело Видаль Артуро   70' (Сенси Стефано (   70'   83') Янг Эшли   70' (Санчес Алексис (   70') Лукаку Ромелу Мартинес Лаутаро   70' (Перишич Иван (   70')
Запасные: Паделли Даниэле Дармиан Маттео Гальярдини Роберто Пинамонти Андреа Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар Эриксен Кристиан
23 января. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Удинезе
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
​В «Спартаке» подтвердили переговоры по Промесу
​В «Спартаке» подтвердили переговоры по Промесу
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола