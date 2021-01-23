​Маротта: «Спекуляции направлены на дестабилизацию в «Интере»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о последних слухах. Так, например, на страницах Corriere dello Sport появилась информация о том, что «Реал» может вернуть себе Ашрафа Хакими из-за отсутствия гарантий по трансферным выплатам от «Интера». Мадридский клуб официально опроверг эти данные.

«В последние недели мы видели много сообщений в СМИ о нашем клубе, и лишь некоторые были правдой. Спекуляции направлены на дестабилизацию в «Интере». Но сделать это невозможно, потому что у нас сильный и единый клуб. Никто не может в этом усомниться», - сказал Маротта Sky Sport Italia.