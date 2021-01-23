Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Папастатопулос продолжит карьеру в клубе Серии А

23 Января 2021, 16:31,

Global Look Press

Греческий защитник Сократис Папастатопулос, расторгнувший на днях контракт с лондонским «Арсеналом», близок к переезду в чемпионат Италии.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, 32-летний греческий футболист переходит в римский «Лацио». Опытный игрок подпишет с итальянским клубом трудовое соглашение до середины 2022-го года. Заработная плата Папастатопулоса составит два миллиона евро.

После 18-ти туров чемпионата Италии «Лацио» набрал 31 очко и располагается на седьмом месте в турнирной таблице. Следующий поединок римляне проведут против «Сассуоло» 24-го января.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лацио, Трансферы футбола - зима 2021, Сократис Папастатопулос
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