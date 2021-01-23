Папастатопулос продолжит карьеру в клубе Серии А

Греческий защитник Сократис Папастатопулос, расторгнувший на днях контракт с лондонским «Арсеналом», близок к переезду в чемпионат Италии.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, 32-летний греческий футболист переходит в римский «Лацио». Опытный игрок подпишет с итальянским клубом трудовое соглашение до середины 2022-го года. Заработная плата Папастатопулоса составит два миллиона евро.

После 18-ти туров чемпионата Италии «Лацио» набрал 31 очко и располагается на седьмом месте в турнирной таблице. Следующий поединок римляне проведут против «Сассуоло» 24-го января.