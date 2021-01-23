Стураро перешёл в «Верону»

«Верона» оформила аренду хавбека Стефано Стураро, известного по выступлениям за туринский «Ювентус» в период с 2014-го по 2018-й год.

Как сообщает пресс-служба клуба, арендный договор с 27-летним полузащитником рассчитан до конца текущего сезона. В трудовом соглашении прописана опция последующего выкупа.

Напомним, что правами на Стураро владеет генуэзский «Дженоа», купивший игрока у «Ювентуса» за 16,5 миллиона евро летом 2019-го года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Стефано принял участие в шести встречах, записав на свой счет один забитый мяч.