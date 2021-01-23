Роналду не захотел становиться лицом туризма Саудовской Аравии

Португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», отказался от предложения стать лицом туризма Саудовской Аравии. Об этом рапортует издание The Telegraph.

Как сообщает источник, звездный футболист не захотел участвовать в рекламной компании, направленной на стимулирование туризма в стране. За участие в акции Роналду предлагали шесть миллионов евро.

Криштиану защищает цвета «старой синьоры» с лета 2018-го года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2021/2022.

В нынешнем сезоне Серии А Роналду провел 14 поединков, отметившись 15 голами и двумя результативными передачами.