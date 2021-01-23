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Роналду не захотел становиться лицом туризма Саудовской Аравии

23 Января 2021, 11:48,

Global Look Press

Португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», отказался от предложения стать лицом туризма Саудовской Аравии. Об этом рапортует издание The Telegraph.

Как сообщает источник, звездный футболист не захотел участвовать в рекламной компании, направленной на стимулирование туризма в стране. За участие в акции Роналду предлагали шесть миллионов евро.

Криштиану защищает цвета «старой синьоры» с лета 2018-го года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2021/2022.

В нынешнем сезоне Серии А Роналду провел 14 поединков, отметившись 15 голами и двумя результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду
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Комментарии (2)
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0
Alex1972
23 Января 2021, 13:14

У эгоиста не может быть лица... У него рыло... Да и то в пушку... Майорга и другие знают... Хе-хе..

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Super fanat
23 Января 2021, 13:01

Там ущемляют права женщин, в мозгах первобытный строй, человека могут забить камнями... Зачем это Роналду, у которого статус на высоте? У него много денег, достаточно для того, чтобы решать, что представлять, а что нет.

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