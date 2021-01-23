Роналду не захотел становиться лицом туризма Саудовской Аравии

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23 Января 2021, 11:48,
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Португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», отказался от предложения стать лицом туризма Саудовской Аравии. Об этом рапортует издание The Telegraph.
Как сообщает источник, звездный футболист не захотел участвовать в рекламной компании, направленной на стимулирование туризма в стране. За участие в акции Роналду предлагали шесть миллионов евро.
Криштиану защищает цвета «старой синьоры» с лета 2018-го года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2021/2022.
В нынешнем сезоне Серии А Роналду провел 14 поединков, отметившись 15 голами и двумя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду
У эгоиста не может быть лица... У него рыло... Да и то в пушку... Майорга и другие знают... Хе-хе..
Там ущемляют права женщин, в мозгах первобытный строй, человека могут забить камнями... Зачем это Роналду, у которого статус на высоте? У него много денег, достаточно для того, чтобы решать, что представлять, а что нет.