Алехандро Гомес согласовал контракт с «Севильей»

Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес близок к переезду в испанский чемпионат, где интерес к нему проявляет «Севилья». Как сообщил посредством «Твиттера» инсайдер Николо Скира, стороны уже договорились о подписании трудового соглашения.

Согласно сведениям журналиста, Гомес заключит с андалусийцами контракт, который будет рассчитан до 2023-го года. Заработная плата 32-летнего аргентинца в «Севилье» составит три миллиона евро в год.

Андалусийцы готовы заплатить за переход игрока пять-шесть миллионов евро.

Напомним, что Гомес был исключен из состава «Аталанты» из-за конфликта с наставником команды Джан Пьеро Гасперини.