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«Севилья» сделала предложение по трансферу Алехандро Гомеса

23 Января 2021, 10:32,

Global Look Press

Руководство «Севильи» ведет переговоры с «Аталантой» по трансферу аргентинского форварда Алехандро Гомеса, об этом рапортует посредством «Твиттера» журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, андалусийский клуб сделал предложение бергамаскам. Испанцы готовы заплатить за 32-летнего исполнителя пять-шесть миллионов евро.

Напомним, что Гомес был исключен из состава «Аталанты» из-за скандала с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Алехандро принял участие в десяти поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Севилья, Трансферы футбола - зима 2021, Алехандро Гомес
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