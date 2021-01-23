«Севилья» сделала предложение по трансферу Алехандро Гомеса

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23 Января 2021, 10:32,
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Руководство «Севильи» ведет переговоры с «Аталантой» по трансферу аргентинского форварда Алехандро Гомеса, об этом рапортует посредством «Твиттера» журналист Фабрицио Романо.
По данным инсайдера, андалусийский клуб сделал предложение бергамаскам. Испанцы готовы заплатить за 32-летнего исполнителя пять-шесть миллионов евро.
Напомним, что Гомес был исключен из состава «Аталанты» из-за скандала с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Алехандро принял участие в десяти поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Севилья, Трансферы футбола - зима 2021, Алехандро Гомес