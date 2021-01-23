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Милик – болельщикам «Наполи»: «Вы останетесь в моем сердце»

23 Января 2021, 01:03,

Global Look Press

Нападающий Аркадиуш Милик попрощался с болельщиками «Наполи».

«Я приехал в Неаполь в 2016 году, никогда не забуду первое впечатление, которое произвёл на меня город. Возникает ощущение, что Неаполи обнимает вас и заставляет чувствовать себя как дома. Я всегда это ощущал.

Хочу поблагодарить неаполитанцев за ваше тепло. Вы аплодировали мне и ждали моего возвращения, когда я был травмирован. Вы критиковали меня, когда я ошибался. Вы всегда были со мной. Теперь я ухожу, но вы останетесь в моем сердце. Я всегда буду уважать цвета «Наполи» и ваш город. Крепко обнимаю вас всех. Берегите себя», - сказал Милик на видео, опубликованном в «Твиттере».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Аркадиуш Милик
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