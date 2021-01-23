Веа: «Роналду – свидетельство того, как сочетание упорной работы и страсти может принести неожиданные результаты»

Бывший нападающий «Челси» Джордж Веа высказался о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду является свидетельством того, как сочетание упорной работы и страсти может принести неожиданные результаты. Не могу назвать Криштиану лучшим в мире, но он очень много тренировался, чтобы стать лучшим. Я фанат Роналду, он остался скромным, несмотря на те высоты, которые он покорил. Криштиану много работал, чтобы дойти до высочайшего уровня», - цитирует Веа Gazzetta dello Sport.

35-летний португалец сыграл 20 матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне, забил двадцать голов и отдал две голевые передачи.