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Веа: «Роналду – свидетельство того, как сочетание упорной работы и страсти может принести неожиданные результаты»

23 Января 2021, 00:53,

Global Look Press

Бывший нападающий «Челси» Джордж Веа высказался о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду является свидетельством того, как сочетание упорной работы и страсти может принести неожиданные результаты. Не могу назвать Криштиану лучшим в мире, но он очень много тренировался, чтобы стать лучшим. Я фанат Роналду, он остался скромным, несмотря на те высоты, которые он покорил. Криштиану много работал, чтобы дойти до высочайшего уровня», - цитирует Веа Gazzetta dello Sport.

35-летний португалец сыграл 20 матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне, забил двадцать голов и отдал две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду, Джордж Веа
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