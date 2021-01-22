«Удинезе» договорился с «Наполи» о переходе Льоренте

Нападающий Фернандо Льоренте, правами на которого владеет «Наполи», продолжит карьеру в «Удинезе».

Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, клубы уже договорились о трансфере опытного испанца. Сделка будет официальна закрыта в понедельник, таким образом, воскресный матч против «Вероны» станет последним для Льоренте в футболке неаполитанского клуба.

35-летний нападающий принял участие в пяти играх «Наполи» в нынешнем сезоне, проведя в общей сложности на поле 56 минут.

Контракт Льоренте с «Наполи» рассчитан до конца нынешнего сезона, а его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.