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«Удинезе» договорился с «Наполи» о переходе Льоренте

22 Января 2021, 23:58,

Global Look Press

Нападающий Фернандо Льоренте, правами на которого владеет «Наполи», продолжит карьеру в «Удинезе».

Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, клубы уже договорились о трансфере опытного испанца. Сделка будет официальна закрыта в понедельник, таким образом, воскресный матч против «Вероны» станет последним для Льоренте в футболке неаполитанского клуба.

35-летний нападающий принял участие в пяти играх «Наполи» в нынешнем сезоне, проведя в общей сложности на поле 56 минут.

Контракт Льоренте с «Наполи» рассчитан до конца нынешнего сезона, а его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Удинезе, Трансферы футбола - зима 2021, Фернандо Льоренте
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