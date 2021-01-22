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Пиоли – о матче с «Аталантой»: «Мы должны отнестись к ним с уважением»

22 Января 2021, 23:36,

Global Look Press

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча с «Аталантой».

«Мы должны с уважением отнестись к сопернику, это очень сильная команда, их хвалят абсолютно все. Они остановились в шаге от полуфинала Лиги чемпионов. Нам необхоимо сыграть в свою игру и постараться победить. Тот факт, что «Аталанта» не выигрывает в последних двух играх, показывает силу Серии А. Я уверен, что они сыграют на высочайшем уровне, это должны сделать и мы. Завтра будет много борьбы на поле», - цитирует Пиоли пресс-служба клуба.

Матч между «Миланом» и «Аталантой» состоится завтра, 23 января, в 20:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Аталанта, Стефано Пиоли
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