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«Севилья» начала переговоры по трансферу Гомеса

22 Января 2021, 22:58,

Global Look Press

Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес стал ближе к переезду в Испанию.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», «Севилья» уже вступила в переговоры с итальянцами по трансферу нападающего. «Аталанта» хотела бы продать Гомеса именно зарубежному клубу.

Напомним, что Гомес не попадает в заявку клуба из Бергамо уже продолжительное время из-за конфликта с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

«Севилья» неплохо выступает в нынешнем сезоне, после восемнадцати туров подопечные Лопетеги занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от идущего вторым мадридского «Реала» всего лишь на четыре очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Севилья, Аталанта, Трансферы футбола - зима 2021, Алехандро Гомес
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