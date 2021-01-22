«Севилья» начала переговоры по трансферу Гомеса

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22 Января 2021, 22:58,
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Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес стал ближе к переезду в Испанию.
Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», «Севилья» уже вступила в переговоры с итальянцами по трансферу нападающего. «Аталанта» хотела бы продать Гомеса именно зарубежному клубу.
Напомним, что Гомес не попадает в заявку клуба из Бергамо уже продолжительное время из-за конфликта с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
«Севилья» неплохо выступает в нынешнем сезоне, после восемнадцати туров подопечные Лопетеги занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от идущего вторым мадридского «Реала» всего лишь на четыре очка.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Севилья, Аталанта, Трансферы футбола - зима 2021, Алехандро Гомес