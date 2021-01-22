«Рома» арендует Эль-Шаарави

Итальянский форвард Стефан Эль-Шаарави, выступающий в чемпионате Китая за «Шанхай Шэньхуа», возвращается в Серию А.

Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио в «Твиттере», завтра нападающий пройдёт медицинское обследование перед трансфером в «Рому». Эль-Шаарави уже прибыл в Рим.

28-летний итальянец с 2016 по 2019 годы, а затем переехал в чемпионат Китая. Действующее соглашение Эль-Шаарави с «Шанхай Шэньхуа» будет действовать ещё полтора сезона.

«Рома» набрала 34 очка в восемнадцати турах и расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А, отставая от лидера на девять зачетных баллов.