Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Щесны: «Мы по-прежнему голодны до трофеев»

22 Января 2021, 21:33,

Global Look Press

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны рассказал, что не принимал участия в праздновании победы в Суперкубке Италии.

«После матча меня сразу же позвали в другую комнату для сдачи допинг-теста, поэтому у меня просто не было возможности отпраздновать победу. Немного обидно, потому что ребята знатно повеселились.

Конечно, я был счастлив после победы, но необходимо перестроиться и сосредоточиться на следующем матче. В матче с «Наполи» мы показали, что жаждем трофеев, команда не хочет останавливаться на достигнутом», - цитирует Щесны Sky Sport Italia.

«Ювентус» занимает пятую строчку в итальянской Серии А.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Войцех Щесны
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