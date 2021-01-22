Щесны: «Мы по-прежнему голодны до трофеев»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны рассказал, что не принимал участия в праздновании победы в Суперкубке Италии.

«После матча меня сразу же позвали в другую комнату для сдачи допинг-теста, поэтому у меня просто не было возможности отпраздновать победу. Немного обидно, потому что ребята знатно повеселились.

Конечно, я был счастлив после победы, но необходимо перестроиться и сосредоточиться на следующем матче. В матче с «Наполи» мы показали, что жаждем трофеев, команда не хочет останавливаться на достигнутом», - цитирует Щесны Sky Sport Italia.

«Ювентус» занимает пятую строчку в итальянской Серии А.