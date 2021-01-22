Пранделли – о Кокорине: «Поговорим о нем, когда подпишет контракт»

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22 Января 2021, 20:54,
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Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли ответил на вопрос о трансфере нападающего «Спартака» Александра Кокорина.
«Мы ждем, когда он приедет и подпишет контракт, а затем уже поговорим о нем.
Будут ли ещё трансферы? Когда я захожу в раздевалку, то считаю, что сильнейшие игроки находятся передо мной. Я не думаю о трансферном рынке сейчас, стараюсь сосредоточиться на ближайшей игре», - цитирует Пранделли firenzeviola.
«Фиорентина» занимает четырнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии после восемнадцати туров.
Завтра, 23 января, «фиалки» на своем поле примут «Кротоне».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Чезаре Пранделли