Пранделли – о Кокорине: «Поговорим о нем, когда подпишет контракт»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли ответил на вопрос о трансфере нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

«Мы ждем, когда он приедет и подпишет контракт, а затем уже поговорим о нем.

Будут ли ещё трансферы? Когда я захожу в раздевалку, то считаю, что сильнейшие игроки находятся передо мной. Я не думаю о трансферном рынке сейчас, стараюсь сосредоточиться на ближайшей игре», - цитирует Пранделли firenzeviola.

«Фиорентина» занимает четырнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии после восемнадцати туров.

Завтра, 23 января, «фиалки» на своем поле примут «Кротоне».