Луис Фелипе перенес операцию, он травмировался ещё в сентябре

Защитник «Лацио» Луис Фелипе перенес операцию на правой лодыжке, которую он травмировал ещё в сентябре.

«Как многие из вас знают, сегодня мне сделали операцию на правой лодыжке. Вы завалили меня теплыми сообщениями и заставили почувствовать себя частью большой семьи. Операция была необходима и прошла хорошо. Я чувствую себя отлично, мне не терпится поскорее вернуться на поле.

Я скоро буду в строю, обещаю», - написал Фелипе в «Инстаграме».

Несмотря на травму, 23-летний центральный защитник сыграл четырнадцать матчей за «Лацио» в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей.