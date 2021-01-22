Луис Фелипе перенес операцию, он травмировался ещё в сентябре

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22 Января 2021, 20:46,
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Защитник «Лацио» Луис Фелипе перенес операцию на правой лодыжке, которую он травмировал ещё в сентябре.
«Как многие из вас знают, сегодня мне сделали операцию на правой лодыжке. Вы завалили меня теплыми сообщениями и заставили почувствовать себя частью большой семьи. Операция была необходима и прошла хорошо. Я чувствую себя отлично, мне не терпится поскорее вернуться на поле.
Я скоро буду в строю, обещаю», - написал Фелипе в «Инстаграме».
Несмотря на травму, 23-летний центральный защитник сыграл четырнадцать матчей за «Лацио» в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лацио, Луис Фелипе