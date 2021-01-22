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Луис Фелипе перенес операцию, он травмировался ещё в сентябре

22 Января 2021, 20:46,

Global Look Press

Защитник «Лацио» Луис Фелипе перенес операцию на правой лодыжке, которую он травмировал ещё в сентябре.

«Как многие из вас знают, сегодня мне сделали операцию на правой лодыжке. Вы завалили меня теплыми сообщениями и заставили почувствовать себя частью большой семьи. Операция была необходима и прошла хорошо. Я чувствую себя отлично, мне не терпится поскорее вернуться на поле.

Я скоро буду в строю, обещаю», - написал Фелипе в «Инстаграме».

Несмотря на травму, 23-летний центральный защитник сыграл четырнадцать матчей за «Лацио» в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лацио, Луис Фелипе
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