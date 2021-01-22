Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Как отмечает Sky Sport Italia, нигерийский футболист приступит к тренировкам с командой уже завтра.

Напомним, что Осимхен заразился коронавирусом на вечеринке в Нигерии, куда он отправился на рождественских каникулах.

22-летний нападающий сыграл восемь матчей за «Наполи» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Осимхен перешёл в неаполитанский клуб из «Лилля» в сентябре, сумма трансфера составила порядка 70 миллионов евро.

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.