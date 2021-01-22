​Конте: «За полтора года «Интер» во многом улучшился»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте на пресс-конференции перед игрой с «Удинезе» поговорил о своей команде.

«На сегодняшний день все наши мысли связаны с игрой против «Удинезе». В Серии А нет посредственных соперников. Мы встретимся с командой, которая очень хорошо структурирована. Нельзя недооценивать их. Мы видели, как они играли против «Аталанты».

Полтора года назад мы начали новый путь и с тех пор улучшились во многих аспектах. Ребята делают шаги вперёд - кто-то быстрее, кто-то медленнее. Неудачи, которые случаются время от времени, помогают понять, что если мы хотим добиться чего-то важного, у нас мало места для ошибок. Мы не должны довольствоваться успехом одного дня – нужно думать о долгосрочном успехе», - сказал Конте.