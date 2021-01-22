​Буффон – Роналду: «Мог бы забить мне и поменьше»

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22 Января 2021, 14:45,
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Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отреагировал на рекорд своего одноклубника Криштиану Роналду. Расписавшись в воротах «Наполи» несколько дней назад, португалец с 760 голами стал лучшим бомбардиром в истории футбола.
«Ты мог бы забить мне и поменьше. В любом случае поздравляю с энным рекордом в карьере. CR760», - написал Буффон в Twitter.
Стоит сказать, что в Чехии Федерация футбола не согласна с тем, что Криштиану Роналду установил рекорд. Там считают, что Йозеф Бицан забил более восьмисот голов в официальных поединках.
Данные различных источников по количеству голов Бицана разнятся, поскольку в те года статистика велась не так точно, как в наши дни.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Джанлуиджи Буффон
Какая разница??, через пару лет он достигнет отметки 820-850.