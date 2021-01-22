​«Лацио» подписал игрока, который играл в футбол только на улице

«Лацио» заключил контракт с семнадцатилетним ивуарийцем Ларссоном Кулибали, который никогда не занимался футболом. Гонять мяч на улице Кулибали начал только полтора года назад, когда в поисках лучшей жизни приехал в Рим.

Селекционер «Лацио» Мауро Бьянкесси рассказал о том, что посмотреть на Кулибали ему посоветовал знакомый социальный работник.

«Это была радость и неожиданность. У него есть огромный талант. Ему предстоит выучить язык и выйти на хороший уровень», - приводит слова Бьянкесси LazioNews24.

Ларссон Кулибали будет заниматься в команде «Лацио» до 18 лет, которую возглавляет Томмазо Рокки.