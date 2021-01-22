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​«Лацио» подписал игрока, который играл в футбол только на улице

22 Января 2021, 14:20,

Евро-Футбол.Ру

«Лацио» заключил контракт с семнадцатилетним ивуарийцем Ларссоном Кулибали, который никогда не занимался футболом. Гонять мяч на улице Кулибали начал только полтора года назад, когда в поисках лучшей жизни приехал в Рим.

Селекционер «Лацио» Мауро Бьянкесси рассказал о том, что посмотреть на Кулибали ему посоветовал знакомый социальный работник.

«Это была радость и неожиданность. У него есть огромный талант. Ему предстоит выучить язык и выйти на хороший уровень», - приводит слова Бьянкесси LazioNews24.

Ларссон Кулибали будет заниматься в команде «Лацио» до 18 лет, которую возглавляет Томмазо Рокки.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Ларссон Кулибали
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Комментарии (1)
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0
NOBODY
22 Января 2021, 14:33

Они его наверное с неаполитанским перепутали Кулибали )))

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