​«Лацио» подписал игрока, который играл в футбол только на улице

|
22 Января 2021, 14:20,
|
|
«Лацио» заключил контракт с семнадцатилетним ивуарийцем Ларссоном Кулибали, который никогда не занимался футболом. Гонять мяч на улице Кулибали начал только полтора года назад, когда в поисках лучшей жизни приехал в Рим.
Селекционер «Лацио» Мауро Бьянкесси рассказал о том, что посмотреть на Кулибали ему посоветовал знакомый социальный работник.
«Это была радость и неожиданность. У него есть огромный талант. Ему предстоит выучить язык и выйти на хороший уровень», - приводит слова Бьянкесси LazioNews24.
Ларссон Кулибали будет заниматься в команде «Лацио» до 18 лет, которую возглавляет Томмазо Рокки.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Лацио, Ларссон Кулибали
Они его наверное с неаполитанским перепутали Кулибали )))