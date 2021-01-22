Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Аллегри может возглавить «Рому»

22 Января 2021, 13:22,

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Известный итальянский специалист Массимилиано Аллегри может трудоустроиться в Серии А. Он может занять пост главного тренера «Ромы». Об этом информирует издание Football-Italia.

Источник сообщает, что нынешний наставник римлян Паулу Фонсека может быть отправлен в отставку, если команда не победит «Специю» в ближайшем матче. В случае увольнения вакантное место займет Аллегри.

Массимилиано уже дал согласие на работу в «Роме». Тренер хочет получать семь миллионов евро в год.

После 18 туров чемпионата Италии «волки» набрали 34 балла и занимают четвертое место в турнирной таблице. Игра со «Специей» состоится 23-го января.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Массимилиано Аллегри
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