Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Сабитов: «У «Фиорентины» пожар, и она цепляется за опыт Кокорина»

22 Января 2021, 09:33,

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Бывший наставник юношеской сборной России Равиль Сабитов, сейчас тренирующий «Ригу», считает удивительным переход нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину». Об этом Сабитов заявил в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым. Напомним, для подписания контракта Кокорину осталось пройти медобследование.

- Я смотрю на перспективы Кокорина в «Фиорентине» осторожно и аккуратно. Раз итальянский клуб его выбрал, значит, там за ним наблюдали и уверены в том, что он поможет. Думаю, не обошлось без рекомендаций Капелло и Манчини. Но что меня настораживает, так это функциональное состояние Кокорина. «Фиорентине» сейчас нужна свежая кровь, которая быстро даст результат и позволит команде остаться в Серии A. И вопрос, сможет ли Кокорин сразу с первых же матчей или хотя бы с первого месяца приносить «Фиорентине» достаточно пользы.

- Кокорину хватит своего таланта для успешных выступлений в Италии?

- Все наши игроки, которые в последнее время уезжали в Европу, умеют хорошо играть в футбол. Но к ним есть одинаковая претензия. В месяц у европейской команды есть шесть-восемь матчей. Ну так вот, российский футболист проводит один-два из них на уровне, а остальные  – так себе. Мы не можем сейчас заставить себя в каждом матче выкладываться на полную мощность – примеры Алексея Миранчука, Головина и Смолова это подтверждают. А ведь большие перепады в игре и провалы на два-три матча недопустимы для игроков высокого европейского уровня.

- Удивительно, что «Фиорентина» приобретает футболиста, который скомкано провёл последние полгода?

- Очень удивительно. Поэтому на самом деле интересно посмотреть, как всё это будет выглядеть на практике. Я уже сказал, что Кокорина берут, скорее всего, не вслепую, за ним наблюдали. Он игрок, который на слуху и на виду. Раз «Фиорентина» сделал выбор в его пользу, значит, что-то её в нём привлекло. Что-то, что не смогли раскрыть в Кокорине в «Спартаке».

- Возраст Кокорина не вызывает опасений?

- Видимо, на его возраст в нынешней ситуации никто не обращал внимание. Я так понял, что у «Фиорентины» пожар, и ей нужны игроки, которые могут решить судьбу команды, оставив её в Серии A. Наверное, «Фиорентина» цепляется за опыт Кокорина, надеясь, что он поможет ей избежать вылета. И может, действительно поможет. Никто не знает, как пойдёт у него в Италии.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Серия А, Равиль Сабитов, Чемпионат Италии
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Комментарии (2)
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1
Spirit
22 Января 2021, 09:41

За какой опыт, тюремный или как просрать свою карьеру?
Сабитов какие наркотики употребляет?

2
Diman777
22 Января 2021, 10:39

Если что не так, он всё разъяснит и обоснует)
Если надо стулом для понятливости добавит)

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