Льоренте близок к трансферу в «Удинезе»

Опытный испанский форвард Фернандо Льоренте может покинуть «Наполи» в текущее трансферное окно. Согласно информации издания Sportitalia, интерес к 35-летнему нападающему проявляет другой представитель Серии А - «Удинезе».

Согласно данным источника, коллектив из Удине является главным фаворитом на подписание контракта с Льоренте. Сделка может быть оформлена в самое ближайшее время.

В текущем сезоне чемпионата Италии Фернандо провел три встречи, не отметившись результативными действиями.

После 18 туров Серии А «Удинезе» набрал 17 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет против миланского «Интера».