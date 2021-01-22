Льоренте близок к трансферу в «Удинезе»

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22 Января 2021, 09:33,
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Опытный испанский форвард Фернандо Льоренте может покинуть «Наполи» в текущее трансферное окно. Согласно информации издания Sportitalia, интерес к 35-летнему нападающему проявляет другой представитель Серии А - «Удинезе».
Согласно данным источника, коллектив из Удине является главным фаворитом на подписание контракта с Льоренте. Сделка может быть оформлена в самое ближайшее время.
В текущем сезоне чемпионата Италии Фернандо провел три встречи, не отметившись результативными действиями.
После 18 туров Серии А «Удинезе» набрал 17 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет против миланского «Интера».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Удинезе, Трансферы футбола - зима 2021, Фернандо Льоренте