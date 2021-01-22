Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Льоренте близок к трансферу в «Удинезе»

22 Января 2021, 09:33,

Global Look Press

Опытный испанский форвард Фернандо Льоренте может покинуть «Наполи» в текущее трансферное окно. Согласно информации издания Sportitalia, интерес к 35-летнему нападающему проявляет другой представитель Серии А - «Удинезе».

Согласно данным источника, коллектив из Удине является главным фаворитом на подписание контракта с Льоренте. Сделка может быть оформлена в самое ближайшее время.

В текущем сезоне чемпионата Италии Фернандо провел три встречи, не отметившись результативными действиями.

После 18 туров Серии А «Удинезе» набрал 17 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет против миланского «Интера».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Удинезе, Трансферы футбола - зима 2021, Фернандо Льоренте
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