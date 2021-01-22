«Ювентус» подписал швейцарского нападающего

Туринский «Ювентус» усилил атакующую линию форвардом Кристофером Лунгойи, ранее выступавшим в чемпионате Швейцарии за «Лугано». Об этом информирует портал Transfermarkt.

20-летний швейцарский футболист будет защищать цвета молодежной команды «старой синьоры».

В сезоне-2020/2021 чемпионата Швейцарии Кристофер сыграл 12 поединков, но результативными действиями не отметился.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А «Ювентус» провел 17 матчей и располагается на шестом месте в турнирной таблице. «Старая синьора» отстает от лидирующего «Милана» на десять баллов.