Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Ювентус» подписал швейцарского нападающего

22 Января 2021, 09:25,

Global Look Press

Туринский «Ювентус» усилил атакующую линию форвардом Кристофером Лунгойи, ранее выступавшим в чемпионате Швейцарии за «Лугано». Об этом информирует портал Transfermarkt.

20-летний швейцарский футболист будет защищать цвета молодежной команды «старой синьоры».

В сезоне-2020/2021 чемпионата Швейцарии Кристофер сыграл 12 поединков, но результативными действиями не отметился.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А «Ювентус» провел 17 матчей и располагается на шестом месте в турнирной таблице. «Старая синьора» отстает от лидирующего «Милана» на десять баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Трансферы футбола - зима 2021, Кристофер Лунгойи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола