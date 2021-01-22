Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Калабрия подпишет новый контракт с «Миланом»

22 Января 2021, 08:59,

Global Look Press

Защитник Давиде Калабрия близок к пролонгации сотрудничества с «Миланом», об этом рапортует издание Calciomercato.

Согласно информации источника, «россонери» уже провели переговоры с агентом 24-летнего футболиста, предложив игроку небольшое увеличение заработной платы. Сам Калабрия готов поставить подпись под новым соглашением с миланским грандом.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А защитник провел 18 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

По итогам 18 туров «Милан» лидирует в чемпионате Италии, опережая ближайшего преследователя на три балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Давиде Калабрия
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