Калабрия подпишет новый контракт с «Миланом»

Защитник Давиде Калабрия близок к пролонгации сотрудничества с «Миланом», об этом рапортует издание Calciomercato.

Согласно информации источника, «россонери» уже провели переговоры с агентом 24-летнего футболиста, предложив игроку небольшое увеличение заработной платы. Сам Калабрия готов поставить подпись под новым соглашением с миланским грандом.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А защитник провел 18 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

По итогам 18 туров «Милан» лидирует в чемпионате Италии, опережая ближайшего преследователя на три балла.