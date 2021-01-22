Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Алехандро Гомес может продолжить карьеру в Примере

22 Января 2021, 08:44,

Global Look Press

Вингер «Аталанты» Алехандро Гомес, который близок к уходу из итальянского коллектива, имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании.

Согласно данным журналиста Джанлуки ди Марцио, заинтересованность в подписании 32-летнего аргентинского полузащитника проявляет «Севилья». На трансфере Гомеса лично настаивает спортивный директор андалусийцев Мончи.

Ранее сообщалось об интересе к Алехандро со стороны туринского «Ювентуса» и миланского «Интера».

В текущем сезоне Серии А аргентинец сыграл десять матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Севилья, Трансферы футбола - зима 2021, Алехандро Гомес
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