Щербаченко: «Кокорин – талантливейший парень, но он не особо выдерживает конкуренцию»

Бывший наставник «Ротора», «Кубани» и «Мордовии» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал почти состоявшийся переход нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину».

- Честно скажу, я до сих не понимаю систему игры и подготовки у Тедеско. Мы видим, что в «Спартаке» практически никто из футболистов не прогрессирует, они максимум остаются на своём уровне. Да, Ларссон стал забивать, но это скорее не прогресс, а проявление хороших индивидуальных качеств. В «Сочи» Кокорин был нападающим-лидером, а в «Спартаке» оказался одним из нападающих, и это большая разница. Там серьёзная конкуренция сыграла с ним злую шутку. Может, если бы Тедеско больше доверял Кокорину, тот набрал бы оптимальную форму и чаще бы забивал. И лучше Александру было бы переходить в «Фиорентину» из «Сочи», тогда он был бы более уверен в себе. В этом плане можно согласиться с Геннадием Орловым.

Но, как говорится, что произошло, то уже история. В любом случае Кокорин – очень хороший футболист, и я не согласен с теми, кто говорит, что он занимается только самолюбованием. Кокорин – талантливейший парень, который старается иногда сильно, а иногда – меньше. Да, у него бывают ошибки, о чём мы знаем, но на сегодня он один из самых искусных нападающих с российским гражданством.

Я думаю, смена клуба, обстановки и тренировочного процесса должна пойти на пользу Кокорину и вызвать качественный сдвиг в его карьере. Однако он может попасть в «Фиорентине» под большую конкуренцию, которую, как показывает практика, он не особо выдерживает. Хочется пожелать Александру значимого прогресса. Когда Кокорин проявляет свои лучшие качества на поле, он вызывает огромный интерес и симпатию со стороны зрителей. Ну и, конечно, он нужен сборной в своей хорошей форме.

Возраст Кокорина? Если посмотреть на него чисто внешне, то выглядит он на 25 лет, а не на 29. И не зря ведь говорят, что внешний облик отражает внутреннее состояние. Кокорин полон сил и энергии, у него совершенно замечательный возраст, он не потерял скорость или какие-то другие игровые качества. Понятно, что чемпионат Италии в самом разгаре, и Александр пока будет заниматься по индивидуальной программе. Итальянский футбол у нас, тренеров, считается системным по подходу к тренировочному процессу и ко всем нюансам. В Италии футбол более прагматичный и предсказуемый, чем в России. У Кокорина будет немало трудностей, и ему придётся прилично попахать, но хочется верить, что он всё это преодолеет и добьётся в «Фиорентине» успеха.