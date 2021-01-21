Манджукич – о переходе в «Милан»: «Сделаю всё, что в моих силах»

Новичок «Милана» Марио Манджукич пообщался с журналистами на пресс-конференции.

«Самое важное для меня – это как можно скорее набрать форму, чтобы помочь команде. Я готов к новому вызову. В клубе царит домашняя атмосфера, приятно здесь находиться. Я сделаю всё, что в моих силах.

У нас молодая команда, я смотрел несколько матчей, все игроки бьются на поле. Я являюсь профессионалом и хочу делать свою работу на высочайшем уровне», - цитирует Манджукича Football Italia.

34-летний Манджукич перешёл в итальянский клуб на правах свободного агента, подписав контракт с «Миланом» сроком на пять месяцев, с возможностью продления ещё на один год.