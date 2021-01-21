Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Манджукич – о переходе в «Милан»: «Сделаю всё, что в моих силах»

21 Января 2021, 16:37,

twitter.com

Новичок «Милана» Марио Манджукич пообщался с журналистами на пресс-конференции.

«Самое важное для меня – это как можно скорее набрать форму, чтобы помочь команде. Я готов к новому вызову. В клубе царит домашняя атмосфера, приятно здесь находиться. Я сделаю всё, что в моих силах.

У нас молодая команда, я смотрел несколько матчей, все игроки бьются на поле. Я являюсь профессионалом и хочу делать свою работу на высочайшем уровне», - цитирует Манджукича Football Italia.

34-летний Манджукич перешёл в итальянский клуб на правах свободного агента, подписав контракт с «Миланом» сроком на пять месяцев, с возможностью продления ещё на один год.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Марио Манджукич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола