Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Брага: «Миранчук и Шомуродов успешны в Италии, и Кокорин так сможет»

21 Января 2021, 15:09,

Instagram

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный переход нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину».

- Думаю, Кокорин будет плюсом для «Фиорентины», которая очень слабо выступает в этом сезоне. Но неизвестно, как он себя чувствует. Честно говоря, я многого ожидал от Кокорина в «Спартаке» после хорошего камбэка в «Сочи», однако московскому клубу в истории с Александром пользой будет разве что его продажа за 5 миллионов евро.

Часто мы слышим комментарии, что в РПЛ низкий уровень, но представители клубов так говорят, чтобы оправдывать свои поражения на европейской арене. Мы видим, что Алексей Миранчук в «Аталанте» играет мало, но 3 мяча уже забил, а Шомуродов через 2-3 месяца после перехода в «Дженоа» попал в сферу интересов «Ювентуса». То есть они играют в Италии более-менее успешно, и Кокорин так может, почему нет? Тем более ей нужен забивной игрок, поскольку она забивает редко и немало с пенальти. Кокорин вполне может забить в Италии до конца сезона если не 10 голов, то хотя бы 5. Мне кажется, «Фиорентина» ему больше подходит, чем «Рома».

Есть ли смысл Кокорину переходить в «Фиорентину» именно сейчас? Да. Почти в 30 лет пора уже. Я не согласен с Орловым, который говорит, что ему нужно идти в «Сочи», чтобы вернуться в сборную. Я бы на месте Кокорина сразу согласился перейти в «Фиорентину», несмотря на то что предпочитаю Серии А российскую Премьер-лигу.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Серия А, Микаэль Брага, Чемпионат Италии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола