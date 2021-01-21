Брага: «Миранчук и Шомуродов успешны в Италии, и Кокорин так сможет»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный переход нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину».

- Думаю, Кокорин будет плюсом для «Фиорентины», которая очень слабо выступает в этом сезоне. Но неизвестно, как он себя чувствует. Честно говоря, я многого ожидал от Кокорина в «Спартаке» после хорошего камбэка в «Сочи», однако московскому клубу в истории с Александром пользой будет разве что его продажа за 5 миллионов евро.

Часто мы слышим комментарии, что в РПЛ низкий уровень, но представители клубов так говорят, чтобы оправдывать свои поражения на европейской арене. Мы видим, что Алексей Миранчук в «Аталанте» играет мало, но 3 мяча уже забил, а Шомуродов через 2-3 месяца после перехода в «Дженоа» попал в сферу интересов «Ювентуса». То есть они играют в Италии более-менее успешно, и Кокорин так может, почему нет? Тем более ей нужен забивной игрок, поскольку она забивает редко и немало с пенальти. Кокорин вполне может забить в Италии до конца сезона если не 10 голов, то хотя бы 5. Мне кажется, «Фиорентина» ему больше подходит, чем «Рома».

Есть ли смысл Кокорину переходить в «Фиорентину» именно сейчас? Да. Почти в 30 лет пора уже. Я не согласен с Орловым, который говорит, что ему нужно идти в «Сочи», чтобы вернуться в сборную. Я бы на месте Кокорина сразу согласился перейти в «Фиорентину», несмотря на то что предпочитаю Серии А российскую Премьер-лигу.