Милик до конца дня может стать игроком «Марселя»

Форвард Аркадиуш Милик близок к переходу из «Наполи» в «Марсель», об этом информирует издание RMC Sport.

Согласно данным источника, 26-летний польский бомбардир сегодня, 21-го января, прилетит во Францию для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта. Ожидается, что провансальцы заплатят за трансфер Милика восемь миллионов евро.

Аркадиуш не был включен в заявку «Наполи» на этот сезон. Ранее игроком интересовался мадридский «Атлетико», однако сделка так и не состоялась.

На данный момент «Марсель» занимает шестую строчку в турнирной таблице французской Лиги 1.