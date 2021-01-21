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Милик до конца дня может стать игроком «Марселя»

21 Января 2021, 12:56,

Global Look Press

Форвард Аркадиуш Милик близок к переходу из «Наполи» в «Марсель», об этом информирует издание RMC Sport.

Согласно данным источника, 26-летний польский бомбардир сегодня, 21-го января, прилетит во Францию для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта. Ожидается, что провансальцы заплатят за трансфер Милика восемь миллионов евро.

Аркадиуш не был включен в заявку «Наполи» на этот сезон. Ранее игроком интересовался мадридский «Атлетико», однако сделка так и не состоялась.

На данный момент «Марсель» занимает шестую строчку в турнирной таблице французской Лиги 1.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марсель, Трансферы футбола - зима 2021, Аркадиуш Милик
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