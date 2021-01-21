Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории

21 Января 2021, 00:53,

Global Look Press

«Ювентус» в матче за Суперкубок Италии встречается с «Наполи».

На 64-й минуте забитым мячом отметился нападающий туринского клуба Криштиану Роналду. Таким образом, этот гол стал для португальца 760-м в карьере. Роналду стал лучшим бомбардиром в истории, обогнав чеха Йозефа Бицана.

Отметим, что ранее Криштиану обошёл по этому показателю Пеле, на счету которого 757 мячей, но «Сантос», за который выступал бразилец, считает, что нападающий забил гораздо больше голов.

За свою карьеру Роналду успел поиграть в «Спортинге», «Манчестер Юнайтед», мадридском «Реале» и туринском «Ювентусе».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (2)
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0
beorn_n
21 Января 2021, 01:28

Красава.

0
_JeeP___1897
21 Января 2021, 01:14

И сделал он все это в Ювентусе!

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