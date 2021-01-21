«Ювентус» в матче за Суперкубок Италии встречается с «Наполи».

На 64-й минуте забитым мячом отметился нападающий туринского клуба Криштиану Роналду. Таким образом, этот гол стал для португальца 760-м в карьере. Роналду стал лучшим бомбардиром в истории, обогнав чеха Йозефа Бицана.

Отметим, что ранее Криштиану обошёл по этому показателю Пеле, на счету которого 757 мячей, но «Сантос», за который выступал бразилец, считает, что нападающий забил гораздо больше голов.

За свою карьеру Роналду успел поиграть в «Спортинге», «Манчестер Юнайтед», мадридском «Реале» и туринском «Ювентусе».