Паратичи: «Роналду многое привносит в команду»

Генеральный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи лестно отозвался о нападающем клуба Криштиану Роналду.

«Роналду многое привносит в команду благодаря своему характеру и харизме, он поддерживает всех как на поле, так и за его пределами.

Возвращение Куадрадо в строй? Мы рады, это очень важный игрок для нас. Здорово, что он сможет помочь команде», - цитирует Паратичи RAI Sport.

Роналду сыграл четырнадцать матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил пятнадцать голов и отдал одну голевую передачу, Криштиану несколько недель пропустил из-за заражения коронавирусом. Контракт португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.