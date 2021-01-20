Паратичи: «Роналду многое привносит в команду»

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20 Января 2021, 23:21,
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Генеральный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи лестно отозвался о нападающем клуба Криштиану Роналду.
«Роналду многое привносит в команду благодаря своему характеру и харизме, он поддерживает всех как на поле, так и за его пределами.
Возвращение Куадрадо в строй? Мы рады, это очень важный игрок для нас. Здорово, что он сможет помочь команде», - цитирует Паратичи RAI Sport.
Роналду сыграл четырнадцать матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил пятнадцать голов и отдал одну голевую передачу, Криштиану несколько недель пропустил из-за заражения коронавирусом. Контракт португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Фабио Паратичи