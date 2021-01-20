Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гасперини – о Миранчуке: «Нам нужна острота в атаке»

20 Января 2021, 20:56,

Global Look Press

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о полузащитнике Алексее Миранчуке после матча с «Удинезе» (1:1). Россиянин провёл на поле 58 минут.

«Миранчук обладает отличной техникой, но нам нужна острота в атаке. Уверен, что он сможет дать ее команде», - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

Отметим, что сегодня Миранчук впервые появился в стартовом составе «Аталанты» в Серии А.

25-летний полузащитник принял участие в тринадцати матчах итальянского клуба в нынешнем сезоне и отметился тремя забитыми голами, при этом Миранчук лишь дважды появлялся на поле с первых минут.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Джан Пьеро Гасперини
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола