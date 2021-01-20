Гасперини – о Миранчуке: «Нам нужна острота в атаке»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о полузащитнике Алексее Миранчуке после матча с «Удинезе» (1:1). Россиянин провёл на поле 58 минут.

«Миранчук обладает отличной техникой, но нам нужна острота в атаке. Уверен, что он сможет дать ее команде», - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

Отметим, что сегодня Миранчук впервые появился в стартовом составе «Аталанты» в Серии А.

25-летний полузащитник принял участие в тринадцати матчах итальянского клуба в нынешнем сезоне и отметился тремя забитыми голами, при этом Миранчук лишь дважды появлялся на поле с первых минут.