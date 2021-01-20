Гасперини – о ротации: «Играя каждые три дня, вы не можете не менять состав»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о ничьей с «Удинезе» (1:1).

«Мяч, пропущенный на первой минуте, сильно усложнил и без того тяжелую игру. Учитывая то, как начался матч, мы должны быть довольны результатом. Мы почти всю игру провели на чужой половине поля. «Удинезе» пытался вязать игру, поэтому во втором тайме было очень мало футбола – это разочаровывает.

Ротация? Играя каждые три дня, вы не можете не менять состав. У нас есть много сильных футболистов», - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

После восемнадцати туров «Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.