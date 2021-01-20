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Агент: «Мартинес счастлив в «Интере»

20 Января 2021, 20:12,

Global Look Press

Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса Бето Яке рассказал о сегодняшней встрече с руководством «нерадзурри».

«Это была встреча, которую мы давно планировали, но не могли провести из-за коронавируса. Могу вам сказать совершенно точно, что Лаутаро счастлив в «Интере».

Шла ли речь о сумме отступных? Нет, мы не обсуждали этого», - цитирует Яке Football Italia.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе к аргентинскому нападающему со стороны европейских топ-клубов, в число которых входила и «Барселона».

В нынешнем сезоне Мартинес сыграл восемнадцать матчей за «Интер» в чемпионате Италии, забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Лаутаро Мартинес
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